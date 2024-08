O recordista mundial, de 32 anos, que procurava a sua primeira medalha de ouro olímpica, já se queixava há semanas de problemas na coxa, não recuperando a tempo de alinhar na sexta-feira e no sábado, no Stade de France.

"Kevin Mayer não vai participar na competição dos Jogos Olímpicos Paris2024", refere o comunicado, após um último teste hoje feito no estádio olímpico. O decatlonista não recuperou totalmente de uma rotura tendinosa ao nível dos músculos isquiotibiais.

Além das medalhas de prata conquistadas nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Tóquio2020, atrás do norte-americano Ashton Eaton e do canadiano Damian Warner, respetivamente, Mayer sagrou-se campeão do mundo em Londres2017 e Oregon2022.

FB/JP // JP

Lusa/fim