"José Manuel Constantino foi um dos grandes pensadores do desporto em Portugal, um homem com profundo conhecimento da atividade desportiva e do dirigismo e que nunca deixou de defender as suas ideias", elogiou o presidente da FPF, Fernando Gomes, em mensagem de condolências no site do organismo.

O dirigente fala de "enorme tristeza" pela perda de um cidadão que deu "grandes lições, com uma clareza e convicção notáveis na sua oratória, que sempre prendeu a atenção, tornando-se uma verdadeira fonte de inspiração".

A FPF elogiou o "tribuno brilhante e homem de caráter", considerando que o desporto e o país "perdem uma figura única e exemplar que nos ajudava a refletir e nos compelia a agir".

Fernando Gomes destacou a "relação institucional de enorme confiança e relação pessoal de grande amizade", pelo que é com "profunda mágoa" que assinala o seu desaparecimento.

"Com grande consternação dirijo os meus sentimentos à família e amigos e deixo uma palavra de pesar ao COP", conclui o responsável.

José Manuel Constantino, que presidia ao Comité Olímpico de Portugal (COP) desde 26 de março de 2013, morreu no domingo, aos 74 anos, vítima de doença prolongada.

Liderou o organismo olímpico nas duas melhores missões de Portugal a Jogos, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e Paris2024, depois da estreia no Rio2016.

Antes de presidir ao COP, o dirigente, natural de Santarém, liderou o Instituto de Desporto de Portugal e a Confederação de Desporto de Portugal.

Com vários livros e inúmeros artigos publicados sobre desporto, era um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal, algo que foi reconhecido com os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2016, e pela Universidade de Lisboa, em 2023.

Morreu hoje, depois de ter acompanhado a melhor representação portuguesa em Jogos Olímpicos em Paris.

Tal como em Tóquio2020, Portugal conquistou quatro medalhas, mas mais valiosas, com o ouro no madison, por Rui Oliveira e Iúri Leitão, prata também no omnium, ambas no ciclismo de pista, a prata de Pichardo no triplo salto e o bronze de Patrícia Sampaio no judo.

RBA (JP) // JP

Lusa/Fim