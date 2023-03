Flamengo bate Vasco da Gama na primeira mão das 'meias' do Campeonato Carioca

O Flamengo, de Vítor Pereira, adiantou-se nas meias-finais do Campeonato Carioca de futebol, o estadual do Rio de Janeiro, ao vencer o Vasco da Gama por 3-2, segunda-feira, no Estádio Maracanã.