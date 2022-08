"Todos os jogos que iremos disputar neste campeonato são jogos difíceis, cada um deles com características muito particulares. Acho que algumas delas já foram aqui abordadas, portanto, todos sabemos da dificuldade que é jogar no D. Afonso Henriques," assinala o treinador do Casa Pia, na antevisão ao encontro no qual os lisboetas medirão forças com o Vitória de Guimarães.

Filipe Martins mostrou-se satisfeito por reencontrar Jota Silva, jogador que se notabilizou ao serviço dos 'gansos' na subida à I Liga e que este verão se transferiu precisamente para o Vitória de Guimarães, mas destacou para as dificuldades que, não apenas o seu antigo pupilo, como o coletivo dos vitorianos, poderão colocar à equipa que comanda.

"O Casa Pia não vai abdicar da sua identidade. Para termos o nosso objetivo cumprido temos de focar-nos naquilo que controlamos. Com muito respeito, isto não é falta de humildade nenhuma, mas temos de fazer o nosso trabalho," salientou o técnico, que procurou alhear-se do facto de o jogo a disputar em Guimarães constituir o último antes do encerramento do mercado de transferências.

Questionado sobre a possibilidade de registar alterações no plantel até ao final do mês, Filipe Martins respondeu de forma perentória.

"Até ao final não sou vidente, não sei o que pode acontecer ou não. Há pessoas dentro do clube que estão com esses 'dossiers' e tanto podemos manter como poderão haver entradas ou saídas. Neste momento reitero que estou muito focado no próximo jogo," concluiu.

O Casa Pia, 10.º com quatro pontos, irá rumar esta tarde ao Minho para defrontar o Vitória de Guimarães, sétimo com seis, no Estádio D. Afonso Henriques, esta segunda-feira pelas 19:00, na quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

