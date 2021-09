"É a primeira vez da história que se disputa um Mundial em ano de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que foram o grande objetivo deste ciclo e época desportiva. Esta competição servirá como lançamento da preparação do novo ciclo Paris2024. Como é óbvio, queremos continuar a afirmar a nossa canoagem com uma das grandes potências do desporto em Portugal", disse à Lusa o vice-presidente da federação, Ricardo Machado.

Fernando Pimenta, medalha de bronze em Tóquio2020 em K1 1.000 metros, depois da prata em K2 1.000 em Londres2012, com Emanuel Silva, vai competir nos habituais K1 1.000 e K1 5.000 metros, nos quais tem sido pódio constante em provas internacionais.

O K4 500 metros que foi oitavo no Japão foi remodelado, permanecendo João Ribeiro e Messias Baptista, enquanto o experiente Emanuel Silva e David Varela cedem lugar aos jovens Kevin Santos e Rúben Boas.

No fim de um ciclo olímpico e época desgastantes, Emanuel e David pediram para descansar, solicitação que foi "validada" pela federação e equipa técnica. Joana Vasconcelos está grávida.

João Ribeiro vai fazer ainda o K1 500 metros, no qual foi vice-campeão da Europa este ano, enquanto Kevin Santos fará o K1 200 metros, distância na qual esteve perto de se apurar para Tóquio2020.

Hélder Silva, que foi olímpico no Rio2016, volta à seleção para fazer a C1 500 metros.

No setor feminino, Teresa Portela vai fazer os K1 200 e 500 metros, distâncias nas quais foi 10.ª e sétima classificada nos Jogos, respetivamente.

Maria Rei e Francisca Laia, olímpica no Rio2016, vão juntar-se no K2 200 e 500 metros, enquanto Laia fará K2 200 metros misto com Messias Baptista.

Na paracanoagem, Norberto Mourão, medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos, compete em VL2, enquanto Alex Santos, quinto em Tóquio, fará o KL1.

"Vamos com muita ambição, mas não é fácil um campeonato do Mundo depois dos Jogos Olímpicos e, principalmente, Jogos Paralímpicos, que terminaram há dias. Os nossos atletas farão o melhor possível para representar Portugal, lutando pelos lugares cimeiros", completou Ricardo Machado.

Tripulações:

- Masculinos:

K1 1 000 e K1 5.000 Fernando Pimenta.

K1 500 João Ribeiro.

K1 200 Kevin Santos.

K4 500 João Ribeiro, Messias Baptista, Kevin Santos e Rúben Boas.

C1 500 Hélder Silva.

- Feminino:

K1 200 e K1 500 Teresa Portela.

K2 200 e K2 500 Maria Rei/Francisca Laia.

- Misto:

K2 200 Messias Baptista/Francisca Laia.

- Paracanoagem:

KL1- Alex Santos.

VL2 - Norberto Mourão.

