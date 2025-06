Federação Internacional de Judo vai levantar suspensão a Portugal

Lisboa, 05 jun 2025 (Lusa) -- A Federação Internacional de Judo (FIJ) vai levantar a suspensão imposta à Federação Portuguesa (FPJ), por dívidas, decisão que permitirá aos sete judocas lusos competirem nos Mundiais com as insígnias do país, informou hoje a FPJ.