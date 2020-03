Federação de golfe suspende atividade e competições até 12 de abril A Federação Portuguesa de Golfe (FPG) suspendeu, até 12 de abril, "todas as competições" nacionais e várias atividades agendadas para Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o organismo federativo. desporto Lusa desporto/federacao-de-golfe-suspende-atividade-e_5e6a77c354821b1985acdf97





Em comunicado, a FPG revelou que a decisão tem por base "a evolução da propagação do vírus Covid-19 em Portugal e no mundo, bem como as decisões e as recomendações de autoridades locais, nacionais e internacionais".

Desta forma, a entidade informou que ficarão suspensas até 12 de abril "todas as competições, ações de formação, aulas do Projeto de Formação de Juniores da Escola Nacional de Golfe do Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor e todos os eventos (competitivos ou outros) da FPG, ou de terceiros, com lugar no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor".

Todas as competições e eventos serão reagendados para data e local a determinar.

"As medidas agora comunicadas serão objeto de análise e avaliação constantes, podendo ser objeto de alteração a todo o momento, o que se comunicará de imediato, e por esta mesma via", refere a FPG.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados já ultrapassa as 125.000 pessoas, registando-se casos em cerca de 120 países e territórios.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

MO // AMG

Lusa/Fim