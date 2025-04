Com o empate 1-1 registado na sexta-feira em casa do Famalicão, o Sporting de Braga, atual terceiro classificado, com 64 pontos, mais dois do que os 'dragões', deixou caminho aberto aos portistas, que terão de ultrapassar o Estrela, equipa que luta para fugir aos lugares de descida, para passarem os minhotos na tabela.

Além do embate na Reboleira, a 31.ª jornada conta ainda com mais dois jogos hoje: o Santa Clara-Arouca e o Gil Vicente-Farense.

Resultados e programa da 31.ª jornada: - Sexta-feira, 25 abr: Famalicão - Sporting de Braga, 1-1 - Sábado, 26 abr: Santa Clara -- Arouca, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa) Gil Vicente -- Farense, 18:00 Estrela da Amadora - FC Porto, 20:30 - Domingo, 27 abr: Moreirense -- Nacional, 15:30 Benfica -- AVS, 18:00 Vitória de Guimarães - Rio Ave, 18:00 Boavista -- Sporting, 20:30 - Segunda-feira, 28 abr: Casa Pia - Estoril Praia, 20:15

