A equipa de Sérgio Conceição, vencedora do Grupo B, joga o primeiro jogo em San Siro, em 14, 15, 21 ou 22 de fevereiro de 2023, e o segundo no Estádio do Dragão, em 07, 08, 14 ou 15 de março.

Os 'dragões' estão pela 13.ª vez nos oitavos de final, que ultrapassaram cinco vezes (2003/04, 2008/09, 2014/15, 2018/19 e 2020/21), para sete eliminações (2004/05, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2016/17 e 2017/18).

PFO // PFO

Lusa/Fim