Em Aveiro, os 'leões' inauguraram o marcador por Gonçalo Inácio, aos seis minutos, e ampliaram a vantagem com tentos de Pedro Gonçalves, aos nove, e Geovany Quenda, aos 24, mas os 'dragões', na estreia oficial do treinador Vítor Bruno, responderam com golos de Galeno, aos 28 e 66, e Nico González, aos 64, e levaram o jogo para prolongamento.

No prolongamento, o FC Porto completou a reviravolta, com um golo de Iván Jaime, aos 101 minutos, que permitiu aos 'dragões' aumentarem o seu número de conquistas da Supertaça, para 24, enquanto o Sporting continua com nove cetros.

AJO // JP

Lusa/Fim