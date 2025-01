Dias antes de visitar o Benfica para a Liga dos Campeões, o FC Barcelona continua no terceiro posto, agora a cinco pontos do líder Atlético Madrid, que perdeu também hoje no terreno do Leganés (1-0), e pode ficar a sete do Real Madrid, caso os 'merengues' vençam no domingo em Las Palmas.

No caso de vencer no domingo o Celta, em Vigo, o Athletic Bilbau pode igualmente apanhar os catalães, que só ganharam um dos últimos oito jogos no campeonato.

Nos arredores de Madrid, no Coliseum Alfonso Pérez, o francês Koundé abriu a contagem para o FC Barcelona logo aos nove minutos, mas Arambarri, aos 34, refez a igualdade, resultado que se manteve até final.

O Getafe segue no 16.º posto com 20 pontos, um acima da zona de despromoção,

