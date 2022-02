Beneficiando da derrota do Betis, por 2-1, em casa do eterno rival Sevilha, os catalães, que têm menos um jogo, somaram os três pontos que lhes permitem manter o quarto lugar, com os mesmos 45 do Atlético Madrid, quinto.

O desafio começou a pender para os anfitriões aos 37 minutos, num canto de Dani Alves que resultou em cabeceamento, de Piquet, à trave, surgindo o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang para a recarga vitoriosa.

O FC Barcelona esmagou na posse de bola, mas só voltou a marcar aos 73, num 'míssil', com o pé esquerdo, do mal-amado Dembele às redes dos bascos, que continuam oitavos, com 37 pontos.

Aos 90 e 90+4, o francês mostrou-se novamente, ao servir, com cruzamentos na direita, os holandeses Luuk de Jong e Memphis Depay para a goleada.

Horas antes, o Sevilha superiorizou-se no dérbi andaluz com o Betis por 2-1, mantendo-se a seis pontos do líder Real Madrid, e cavando um fosso de oito para o eterno rival, agora com o terceiro lugar preso por um só ponto.

O médio croata Ivan Rakitic, aos 24 minutos, na conversão de uma grande penalidade, inaugurou o marcador, que foi ampliado aos 41 por Munir, que se isolou, após um lançamento longo do guarda-redes, e bateu Cláudio Bravo, que ainda tocou na bola.

Com William Carvalho a titular e o guarda-redes Rui Silva no banco, o Bétis acabaria por reduzir, merecidamente, aos 90+4, em livre direto exemplar de Sergio Canales.

O Real Madrid, que no sábado sofreu para ganhar na deslocação ao vizinho Rayo Vallecano, por 1-0, com golo de Benzema, aos 83 minutos, comanda com 60 pontos, o Sevilha, que nesta segunda volta ainda recebe os 'merengues', tem 54 e o Bétis 46, mais um do que FC Barcelona, que tem um desafio em atraso com o Rayo Vallecano, e Atlético de Madrid.

O Villarreal continua a fazer uma época muito positiva, goleando o Espanyol por expressivo 5-1, com quatro golos do médio Yeremi Pino, de apenas 19 anos. O 'submarino amarelo' é sexto classificado com 42 pontos e o seu adversário 14.º, com 29.

A Real Sociedad venceu o Osasuna por 1-0, com tento solitário do defesa Aritz Elustondo, aos 52, que permitiu manter o sétimo lugar, com 41 pontos, a um do 'europeu' Villarreal, enquanto o rival é 11.º, com 32.

RBA // JP

Lusa/Fim