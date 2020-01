FC Barcelona empresta central francês Todibo ao Schalke 04

O internacional sub-20 francês Jean-Clair Todibo foi emprestado pelo FC Barcelona aos alemães do Schalke 04 até final da temporada, com opção de compra de 25 milhões de euros (ME), anunciou hoje o campeão espanhol de futebol.

desporto

Lusa

desporto/fc-barcelona-empresta-central-frances-todibo-_5e1f75d0fc58531c1bc79c43