Na primeira mão, disputada há uma semana, em Santiago do Chile, os norte-americanos venceram por 22-21, pelo que o agregado de resultados apura diretamente os chilenos para o Campeonato do Mundo, pela primeira vez no seu historial, onde vão disputar o Grupo D com Inglaterra, Japão, Argentina e Samoa.

A quarta e última seleção a juntar-se a Portugal, Quénia e Estados Unidos na repescagem será conhecida em 23 de julho, sendo aquela que for derrotada no 'play-off' Ásia-Pacífico, disputado entre Tonga e Hong Kong.

O torneio final de repescagem para o Mundial França2023 decorre entre 06 e 18 de novembro, no Dubai, e vai preencher a última vaga disponível na competição do próximo ano.

O vencedor do torneio, no formato de todos contra todos, a uma volta, vai integrar o Grupo C do Mundial2023, juntamente com País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

