De regresso ao 'Grand Slam' francês, que não disputava desde que foi eliminado na primeira ronda do quadro principal em 2017, o 157.º jogador mundial precisou de três horas e 18 minutos para impor-se ao argentino com os parciais de 6-4, 6-7 (5-7) e 7-5.

O número três nacional teve a vitória na 'mão' no segundo 'set', quando liderou por 5-1 no 'tie-break', mas foi obrigado a um esforço extra para levar de vencido o 206.º tenista do 'ranking' ATP.

Elias, de 31 anos, sofreu o 'break' no sexto jogo do terceiro parcial, mas conseguiu quebrar o serviço de Kicker no nono e no 11.º jogos, fechando o encontro no primeiro 'match-point'.

Desde 2015 que o tenista da Lourinhã não vencia na 'Catedral da terra batida', tendo aí triunfado nos três encontros do 'qualy' antes de cair na primeira ronda do quadro principal.

Na segunda ronda do 'qualifying', onde também já estavam os compatriotas Nuno Borges e Pedro Sousa, o português vai defrontar o espanhol Bernabé Zapata Miralles, 133.º jogador mundial.

