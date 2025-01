"O comité desportivo da KBVB decidiu hoje terminar a colaboração com o selecionador nacional Domenico Tedesco. Com uma equipa rejuvenescida, fez uma forte campanha de qualificação para o Campeonato da Europa. No entanto, na fase final, a equipa não teve o desempenho esperado, tal como mais tarde na campanha da Liga das Nações. A busca pelo seu sucessor já está em curso", lê-se numa nota do organismo.

Tedesco, nascido em Itália, mas com a viver na Alemanha desde os dois anos, chegou à Bélgica em fevereiro de 2023, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, atual selecionador português.

O técnico de 39 anos levou a equipa belga à fase final do Euro2024, vencendo o seu grupo de qualificação sem sofrer qualquer derrota, mas acabou eliminado pela França nos oitavos de final (1-0).

Na Alemanha, a Bélgica alcançou apenas um triunfo e marcou dois golos em toda a competição, sofrendo mesmo um desaire inesperado frente à Eslováquia (1-0) no Grupo E.

Na Liga das Nações, a seleção belga falhou o acesso aos quartos de final, acabando no terceiro lugar do grupo A2 com quatro pontos, e vai disputar o play-off de manutenção/descida com a Ucrânia.

Logo nos primeiros meses no cargo, alguns jogadores incompatibilizaram-se com Tedesco, incluindo o guarda-redes Thibaut Courtois, uma das principais figuras, que se mostrou indisponível para voltar a representar a seleção enquanto o ítalo-alemão se mantivesse no cargo.

Antes de chegar ao futebol belga, Tedesco comandou o Leipzig, o Spartak Moscovo e o Schalke 04.

