Daniel Ramos oficializado novo treinador dos chineses do Henan

Henan, China, 29 abr 2025 (Lusa) - O português Daniel Ramos vai treinar os chineses do Henan, após ter deixado o AVS, em fevereiro, anunciou hoje o atual 13.º classificado do campeonato de futebol daquele país, sem revelar a duração do contrato.