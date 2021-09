O médio Chang-Hoon Kwon, que começou o encontro no banco de suplentes, marcou, aos 60 minutos, o único golo do encontro, no arranque da segunda jornada.

Há cinco dias, na estreia, a Coreia do Sul cedeu um empate 0-0 com o Iraque.

A Coreia do Sul tem quatro pontos, em dois jogos, seguida do Irão, com um só desafio, com três pontos, enquanto Emirados Árabes Unidos, Iraque e Líbano têm um ponto e a Síria está em 'branco'.

RBA // RPC

Lusa/Fim