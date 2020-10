O médio brasileiro foi expulso diante do Vitória de Guimarães, no passado domingo, em jogo da quinta jornada da I Liga (triunfo por 1-0), e foi punido pelo CD com três jogos, o que mereceu recurso dos responsáveis 'arsenalistas', apresentado na quarta-feira.

Reunido hoje, o CD da FPF - Secção Profissional, julgou "improcedente" o recurso e confirmou a decisão disciplinar inicial.

O Sporting de Braga recorreu ainda do castigo a David Carmo, igualmente expulso no 'dérbi' minhoto e também suspenso com três jogos, mas fê-lo mais tarde, pelo que a decisão do CD da FPF só deverá ser conhecida no início da próxima semana.

Ambos os jogadores estão fora da receção dos bracarenses ao Famalicão, na segunda-feira, da sexta jornada da I Liga.

Quanto ao defesa-central, o Sporting de Braga apresentou recurso relativamente a dois jogos (desacatos entre os jogadores), aceitando o castigo de uma partida pela entrada faltosa sobre o adversário.

