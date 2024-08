"Já se passaram 10 horas e a cólica renal ainda não passou. A dor que sinto desde esta manhã, por mais forte que seja, não é nada comparada com o que estou a sentir por dentro", escreveu Tamberi, nas redes sociais.

O ainda campeão olímpico e campeão mundial explica que foi levado "para as urgências de ambulância, depois de vomitar sangue duas vezes".

"Agora vão fazer mais testes para perceberem o que está a acontecer", refere Tamberi, que no início da semana adiou a viagem para Paris, devido a uma "provável pedra nos rins", e ainda disputou na quarta-feira a qualificação para a final de hoje.

O atleta italiano - que em Tóquio2020 partilhou a medalha de ouro com Mutaz Essa Barsham, do Qatar, num concurso em que a medalha de prata não foi atribuída - agradeceu o apoio que tem recebido através das redes sociais, e confessou: "Sonhei com tudo para este dia menos viver um pesadelo como este".

A final do salto em altura, em que também participará Barsham, está agendada para as 19:00 locais (18:00 em Lisboa).

