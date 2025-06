Fábio Veríssimo, que saiu ileso dos confrontos físicos registados no relvado, com o arremesso de alguns objetos, após adeptos terem forçado os portões e invadido as bancadas nos festejos do golo do Al-Ittihad, foi obrigado a suspender o encontro.

De acordo com as forças policiais de Tripoli presentes no local, alguns adeptos ficaram feridos na sequência dos confrontos e, segundo o Al-Ittihad, o seu autocarro foi incendiado.

Imagens divulgadas desde quarta-feira em diversas redes sociais mostram confrontos entre adeptos e forças de segurança à volta do estádio e já dentro do recinto de jogo, que foi invadido com alguma violência.

Nas referidas imagens é possível ver um grupo alargado de adeptos, alguns com tochas acesas, a forçarem os portões, invadirem as bancadas desertas e a descer ao relvado para promover confrontos.

Jogadores, dirigentes e o próprio Fábio Veríssimo deixaram o recinto de jogo no meio da confusão, considerando o arbitro português não estarem reunidas condições para o jogo ser retomado.

O Al-Ahly culpou pela confusão, que classificou de "ato provocatório", um dos jogadores do Al-Ittihad e, em comunicado, culpou ainda as forças de segurança de usarem "força excessiva e fogo real" contra os seus adeptos na sede do clube.

APS // VR

Lusa/Fim