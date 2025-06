"Venho pela presente comunicar, na qualidade de presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, a digníssima representante de todos os deputados eleitos nesta região, o meu lamento e as minhas desculpas, na pessoa de Vossa Excelência, pelo sucedido durante a discussão do Orçamento Regional/2025, na passada terça-feira", escreveu o governante na missiva enviada à responsável do parlamento insular, Rubina Leal.

Em causa estão expressões consideradas de baixa linguagem utilizada pelo secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura na terça-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, durante o debate na especialidade do Orçamento e Plano de Investimentos do governo madeirense para 2025.

Entre outras frases consideradas impróprias num debate parlamentar, Eduardo Jesus criticou as perguntas efetuadas pela deputada do PS Sílvia Silva, a quem se referiu com a palavra "gaja".

Além dessa, que foi a de menor gravidade, o secretário regional chamou deputadas de "burras" e usou outras expressões menos próprias de se utilizar num debate parlamentar.

A situação foi criticada por todos os partidos da posição que consideraram as expressões utilizadas um "insulto", "inqualificáveis" e "lamentáveis", defendendo que deveria apresentar um pedido de desculpas.

"Registo que em circunstância alguma quis ofender as senhoras e senhores deputados ou a instituição e que os meus apartes resultaram da tensão da entusiasmada discussão que normalmente decorrem no ambiente parlamentar", diz ainda Eduardo Jesus na mesma carta enviada a Rubina Leal.

No decorrer das expressões utilizadas pelo secretário regional, o PS/Madeira, um dos partidos cujas deputadas foram alvo dos insultos de Eduardo Jesus, anunciou a apresentação de um protesto formal à presidente do parlamento madeirense.

O líder parlamentar do JPP, Élvio Jesus, considerou que as palavras utilizadas eram "inqualificáveis" e sustentou que deve "haver consequências políticas" do episódio.

Por seu turno, os deputados do Chega e da IL defenderam a apresentação de um pedido de desculpas pelo "comportamento extremamente infeliz" do secretário regional.

