Tenista Jannik Sinner, número um mundial, eliminado com surpresa em Halle

Halle, Alemanha, 19 jun 2025 (Lusa) - O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, foi hoje inesperadamente afastado do no torneio de Halle, na Alemanha, pelo cazaque Alexander Bublik (45.º do ranking), na segunda ronda do torneio em relva.