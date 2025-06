"O nosso jogador Kylian Mbappé recebeu alta hospitalar esta tarde e regressou ao campo de treinos do Real Madrid. Mbappé continuará a receber tratamento médico específico e regressará gradualmente às atividades da equipa", refere o clube em comunicado.

Os 'merengues' tinham revelado hoje que o internacional francês tinha sido internado devido a uma gastroenterite aguda, de modo a receber o necessário tratamento e a realização de exames médicos.

Mbappé falhou ao treino de terça-feira e não foi convocado para a primeira partida dos 'merengues' no Mundial de clubes em Miami, nos Estados Unidos (EUA), na quarta-feira, que terminou empatada a uma bola com os sauditas do Al Hilal.

A próxima partida do Real Madrid na competição será contra o Pachuca, do México, no domingo.

