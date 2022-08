"Quero dizer a toda a gente que estou bem. Ontem [segunda-feira], estive envolvido num acidente nos Alpes italianos. Estou no hospital, onde tenho sido bem tratado. Apesar da gravidade da situação, os exames mostraram um pequena fratura na nuca", publicou hoje o corredor numa rede social.

Além do triunfo na classificação geral do Tour, destronando o esloveno e bicampeão, Tadej Pogacar (UAE-Emirates), a equipa belga também ficou com a camisola verde dos pontos da 'Grande Boucle', na posse de Wout van Aert.

Benoot, 28 anos e terceiro classificado na recente Clássica de San Sebastian, ganha pelo compatriota Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), deve ficar de fora dos Mundiais de ciclismo de estrada, entre 18 e 25 de setembro, em Wollongong, Austrália, além da Volta a Espanha, que começa já em 19 de agosto, nos Países Baixos.

HPG // MO

Lusa/Fim