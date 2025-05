Disposto a vencer o último jogo da temporada no Estádio Cidade de Barcelos, o técnico, de 44 anos, realçou que os 'galos' devem aproveitar o jogo para continuarem "a crescer como equipa", numa fase em que ocupam o 14.º lugar da tabela, com 32 pontos, e já asseguraram a permanência, meta prioritária no campeonato.

"Conseguimos o objetivo principal, mas ainda não acabou. Há dois jogos para disputar. Enquanto não terminar, não vou deixar que ninguém baixe a guarda. Temos de ser competitivos até ao final. Seria importante terminar com uma vitória no último jogo em casa. Queremos continuar a crescer como equipa, no nosso ADN, para dar seguimento ao que o clube quer para o próximo ano", disse, na antevisão.

César Peixoto avisou que a partida "não vai correr bem" se os seus pupilos facilitarem perante os 'lobos' da serra da Freita, "uma boa equipa", com "bons jogadores que gostam de ter a bola" e bem orientada pelo treinador Vasco Seabra, que ocupa o 12.º lugar, com 34 pontos, e também já garantiu a manutenção.

À espera de um jogo "dividido e aberto", o técnico considerou que os minhotos têm de apresentar "rigor defensivo" para atacarem com a confiança necessária, algo que, no seu entender, faltou na segunda parte do encontro com o Sporting (derrota por 2-1), da ronda anterior, quando a sua equipa vencia por 1-0 e dispunha de "espaço nas costas" da defesa para chegar à área 'leonina'.

"Vai haver momentos em que estaremos por cima e outros em que o Arouca vai estar por cima. Será um jogo exigente defensivamente e ofensivamente. (...) Vai haver rigor tático, mas as equipas vão querer jogar. Quem souber gerir melhor o equilíbrio entre a parte ofensiva e a defensiva pode vencer o jogo", frisou.

O treinador natural de Guimarães salientou ainda ter vivido "uma semana perfeitamente normal" de trabalho, depois de, no jogo com o Sporting, o treinador sportinguista, Rui Borges, ter dito que o Gil Vicente teria mais pontos no campeonato se exibisse sempre "a competitividade" que mostrou em Alvalade.

"Ao longo da minha carreira, joguei em clubes 'grandes'. Estou habituado a todo o tipo de pressão. Foi uma semana focada no Arouca e nada mais", frisou.

César Peixoto revelou ainda que o médio Fujimoto, autor de cinco golos e cinco assistências em 33 jogos oficiais na presente temporada, vai falhar a receção aos arouquenses, por lesão, após ter sentido uma dor no joelho ainda no aquecimento antes do encontro no Estádio José Alvalade.

O Gil Vicente, 14.º classificado, com 32 pontos, recebe o Arouca, 12.º, com 34, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa, agendado para as 20:30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.

TYME // MO

Lusa/Fim