Um ponto chega aos 'dragões' para poderem fazer a festa do título nacional e os adeptos portistas quiseram marcar presença antes da partida da equipa para Lisboa.

Cânticos de incentivo, a pedir a Sérgio Conceição o título, bandeiras, palmas e muita emoção acompanharam o autocarro nos primeiros metros de viagem.

Os adeptos do FC Porto vinham, durante a semana, a preparar nas redes sociais esta ação de apoio e contavam com a adesão de milhares de interessados.

No entanto, a partida, que estava marcada para as 16:45 desta sexta-feira, foi antecipada 20 minutos, o que apanhou muitos adeptos de surpresa, sendo muitos aqueles que não conseguiram chegar a tempo de ver a equipa partir, com o desânimo a ser evidente.

"Queria muito apoiar a minha equipa e transmitir a minha confiança em como vamos ganhar este título. Mas trocaram-nos as voltas. Vim direto do trabalho, mas já não foi a tempo. Mas o que interessa é que ganhem e tragam o campeonato", disse António Dias à chegada ao Dragão, e numa altura em que já a maior parte dos adeptos abandonava o local.

O FC Porto, líder do campeonato, com 85 pontos, joga este sábado, às 18:00, no Estádio Luz, com o Benfica, em terceiro, com 71, numa partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.

JYA // AMG

Lusa/Fim