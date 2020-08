"Sinto-me bem, sinto-me preparado a 100%. Estou bem fisicamente, pois tenho trabalhado para isso. Com os treinos e jogos a forma chega naturalmente", afirmou o lateral em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.

O jogador, que em junho assinou um contrato de quatro anos com os 'gunners' depois de ter alinhado uma época no clube londrino por empréstimo do Southampton, assegurou que a nível pessoal quer estar "sempre disponível para o treinador e para a equipa".

Tenho a certeza de que o Arsenal vai fazer uma grande temporada. Estamos a preparar as coisas da melhor maneira, acredito muito no grupo de trabalho, acho que vamos ter tempo para melhorar com os jogos e tenho a certeza que vai ser um crescimento bastante grande ao longo da época", referiu.

Em relação à seleção portuguesa, Cédric Soares assumiu a vontade de estar presente na fase final do Euro2020, adiado para o verão de 2021, devido à pandemia de covid-19.

"Claro que gostaria de estar presente, vou lutar e trabalhar para isso", referiu o jogador, de 28 anos, formado no Sporting, que se sagrou campeão da Europa em 2016.

AO // JP

Lusa/Fim