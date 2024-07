Segundo a assessoria de imprensa do Comité Olímpico de Portugal (COP), o cavaleiro "está bem e a caminho da Aldeia Olímpica, mas vai ser sujeito a avaliação médica pela Direção de Medicina Desportiva do COP".

O cavaleiro português foi hoje eliminado do concurso completo de equestre dos Jogos Paris2024, ao cair na prova de cross country.

Depois de ter concluído o dressage no 59.º lugar, com 40,70 pontos de penalização, no sábado, Manuel Grave foi hoje vítima de uma queda quando tentava ultrapassar um dos obstáculos do percurso.

O cavaleiro luso precisava de terminar num dos primeiros 25 lugares, no somatório do dressage e do cross country, para participar na prova de saltos, que fecha na segunda-feira o concurso completo.

