Casal de Cambra acolhe elite nacional e estrelas estrangeiras do tiro com arco A elite portuguesa e algumas grandes figuras internacionais do tiro com arco vão estar presentes este fim de semana em Casal de Cambra para disputar a quinta edição do Real Archery Tournament. desporto Lusa desporto/casal-de-cambra-acolhe-elite-nacional-e_5e4fa0105002c3127d4575cd





Sob a organização do Real Sport Clube e com o apoio da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, o torneio integra o calendário da federação internacional da modalidade (World Archery) e tem como cabeça de cartaz o arqueiro italiano Mauro Nespoli, de 32 anos, medalha de ouro na competição por equipas dos Jogos Olímpicos de Londres2012 e quarto do ranking mundial na especialidade de arco recurvo.

"Podemos esperar uma grande prova, que cada vez mais tem uma popularidade e um reconhecimento maiores. O nosso objetivo é conseguir trazer arqueiros estrangeiros e com o tempo tornar esta prova de nível mundial", explica à Agência Lusa João Gutierrez, um dos responsáveis pela organização deste torneio, acrescentando: "O Mauro Nespoli mostrou-se muito recetivo e aderiu. É uma forma de dar nome a nível internacional à nossa prova."

Esta quinta edição tem um total de 130 arqueiros -- um recorde ao nível das inscrições, superando os 96 da edição de 2017 -, provenientes de oito países. Portugal fornece 81 arqueiros, Espanha traz 31 -- entre os quais Sergio Martinez, arqueiro cabeça de cartaz numa das anteriores organizações - e a Suíça conta 13, com Itália, Países Baixos, África do Sul, China e Brasil a serem todos representados por um único atleta.

Sem deixar de assinalar o "muito esforço" e os "recursos humanos, materiais e monetários" exigidos para levar por diante este evento, o também treinador e seccionista de tiro com arco no Real Sport Clube nota a presença "a nível nacional de praticamente todos os melhores arqueiros", destacando, na variante 'compound', os nomes de Cláudio Alves e Nuno Simões.

Entre as novidades da competição de 2020, João Gutierrez enfatiza a evolução das condições técnicas, mas, sobretudo, a determinação em garantir uma prova de qualidade.

"Tentamos sempre aprender com o que correu menos bem para tentar melhorar no ano seguinte. Somos muito experientes no tiro com arco e na organização de provas a nível nacional, o que nos dá uma experiência grande para levar por diante esta prova. Vamos ter marcações eletrónicas, ecrãs com as pontuações e materiais próprios para a organização", resume.

A nível financeiro, o Real Archery Tournament apresenta um prémio máximo de 500 euros para o primeiro classificado e um mínimo de 30 euros para os quinto, sexto, sétimo e oitavo lugares nas categorias de seniores. Já na variante Freestyle, o prémio máximo foi fixado nos 200 euros, enquanto o valor mínimo ficou estipulado nos 40 euros, destinado ao terceiro classificado.

Para sábado, estão reservados os oitavos e quartos de final, enquanto no domingo se realizam as meias-finais e finais de todos os escalões (infantis, jovens e seniores masculinos e femininos). O torneio decorre no Pavilhão Desportivo Municipal de Casal de Cambra, no concelho de Sintra.

JYGO // VR

Lusa/Fim