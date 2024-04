Carlos Lopes, de 77 anos, vai ser homenageado com um galardão que distingue "entidades e personalidades (...) pelo seu extraordinário contributo em prol do desporto nacional e de Portugal", no ano em que se completam 40 anos da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1984, nos Estados Unidos.

"É da mais elementar justiça fazer esta homenagem a uma verdadeira lenda viva do desporto português, a quem o país tanto deve. Uma referência que inspirou gerações de crianças e jovens portugueses a iniciarem-se na prática desportiva e que abriu a porta à nossa elite desportiva nacional", observou o presidente da CDP, Daniel Monteiro.

A Gala do Desporto de Portugal, organizada pela CDP, realiza-se na sexta-feira, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e servirá também para dar a conhecer os vencedores dos prémios Desportistas do Ano de 2023, que serão decididos através de votação online.

RPC // VR

Lusa/fim