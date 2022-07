"Todos sabemos a importância, não só para o nosso clube, mas também para o nosso futebol, de ter um treinador como ele. É extremamente importante e espetacular. Sorte do jogador, e falo de coração, que trabalha com ele. A exigência é máxima, mas também sabemos que vamos sempre colher frutos. Sorte do clube ter um treinador como ele. O mais importante é estar connosco e dar continuidade ao trabalho", observou o defesa internacional português, na conferência de antevisão à Supertaça Cândido de Oliveira.

O FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em 2021/22, e o recém-despromovido Tondela, finalista vencido da prova 'rainha', defrontam-se no sábado, às 20:45, no Estádio Municipal de Aveiro, para a 44.ª edição da Supertaça, que será arbitrada por Manuel Mota, da associação de Braga.

"[A expectativa] É boa, até porque trabalhamos muito para disputar o jogo com a máxima seriedade. É um título que queremos ganhar para dar uma alegria aos adeptos. A equipa está bem e confiante. Sabemos que vai ser um encontro extremamente difícil, como são todas as finais, mas, com certeza, vamos dar o melhor para conseguir esse título", notou.

Revelando-se "bem, feliz e um privilegiado" por "gostar muito daquilo que faz", Pepe, de 39 anos, pode conquistar pela terceira vez a Supertaça com o FC Porto, depois de 2006 e 2020, sentindo em cada dia um "desafio de poder representar um grande clube".

"Sou jogador e tenho de obedecer àquilo que o treinador me pede para fazer dentro de campo. Cabe-me responder e dar o meu melhor dentro de campo. Não me cabe dizer se [o plantel] está mais forte ou não. Ainda não terminei a minha carreira para poder opinar sobre isso", gracejou o 'capitão'.

O 'capitão' tem tentado recentemente facilitar a adaptação e "deixar o mais confortáveis possível" o também defesa central David Carmo (ex-Sporting de Braga) e o avançado brasileiro Gabriel Veron (ex-Palmeiras), os únicos reforços contratados para 2022/23.

"Nova parceria no eixo defensivo? Treinamos sempre juntos e isso é opção do treinador. Quando optar por escolher o 'onze', com certeza vai optar pelo melhor para cada jogo e temos de estar 100% disponíveis para corresponder às expectativas do 'mister'", apelou.

Pepe viu na terça-feira o Tribunal Arbitral do Desporto anular a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que o condenara a 23 dias de castigo e 2.870 euros de multa, devido a um alegado pontapé a Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, no 'clássico' da 22.ª ronda da última edição da I Liga (2-2), em 11 de fevereiro.

"Tiveram a oportunidade de ler o meu comunicado [publicado em 19 de abril, no qual reiterava a sua inocência]. É isso. Nada mais tenho a dizer", comentou o defesa, que, através de uma providência cautelar, só cumpriu 11 dos 23 dias de suspensão previstos.

