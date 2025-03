"Rotura dos ligamentos cruzados. É o início de um novo desafio, vemo-nos dentro de alguns meses nos relvados", escreveu o formação francês na sua conta oficial no Instagram.

Eleito melhor jogador do mundo em 2021 e, para muitos, o melhor da atualidade, Dupont foi forçado a abandonar o relvado, no sábado, aos 29 minutos do triunfo da França, na Irlanda, por 42-27.

Vai falhar, desta forma, o encontro da quinta e última jornada do torneio, no sábado, contra a Escócia, em Paris, que poderá consagrar a seleção francesa como campeã do Seis Nações 2025, impedindo um inédito 'tri' dos irlandeses.

"O coração dói ainda mais do que o joelho quando se tem de abandonar os companheiros antes da última etapa. Estou orgulhoso do que alcançámos no sábado e todas as minhas forças estarão convosco. Vocês vão conseguir", escreveu Dupont.

A França parte para a última jornada do torneio das Seis Nações, no sábado, na liderança da competição, com 16 pontos, mais um do que Inglaterra e mais dois do que a Irlanda, e depende apenas de si própria para conquistar o sétimo título do torneio desde o ano 2000.

