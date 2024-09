"É com entusiasmo que recebemos mais uma final do Campeonato do Mundo de motonáutica. Nos últimos anos, temos feito um investimento considerável para melhorar as condições do cais de Ródão, de modo a tornar a prática de desportos náuticos motorizados uma referência para Vila Velha de Ródão", explicou o presidente do município, Luís Pereira, em comunicado.

O cais de Vila Velha de Ródão volta a receber a final do Campeonato do Mundo de motonáutica F2, uma prova que traz ao concelho os principais pilotos desta modalidade.

O evento é organizado pela Federação Portuguesa de Motonáutica e pelo Município de Vila Velha de Ródão, sob a égide da União Internacional de Motonáutica (UIM)

O autarca sublinhou ainda que a realização desta competição serve também para afirmar a região Centro enquanto destino turístico "que aposta em eventos desportivos com notoriedade e projeção nacional e internacional".

Após as passagens por Brindisi (Itália), Tønsberg (Noruega), Klaipèda (Lituânia), San Nazzaro (Itália) e Peso da Régua/Porto (Portugal), o Grande Prémio de Vila Velha de Ródão será a sexta e última prova do Mundial de 2024 e vai definir o campeão do mundo desta categoria.

Com 16 pilotos em competição, oriundos de 12 países (Portugal, Suécia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, França, Lituânia, Mónaco, Itália, Finlândia, Letónia, Eslováquia e Noruega), Duarte Benavente volta a ser o único português em prova.

Ao longo do fim de semana, os pilotos vão competir nos treinos livres, que decorrem durante a manhã de sábado, e nos treinos de qualificação, que se realizam no mesmo dia, entre as 15:00 e as 17:00, no cais de Vila Velha de Ródão.

A final do Grande Prémio de Vila Velha de Ródão decorre no domingo, com a volta de apresentação às 15:30 e o início da prova às 15:45.

A manhã de domingo é dedicada aos treinos de aquecimento e à corrida de repescagem.

CCC // JP

Lusa/Fim