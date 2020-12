"Este evento visa promover a contínua mobilização de todos para apoiar a federação e a seleção nesta grande missão do nosso país", anunciou o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) cabo-verdiano, em comunicado.

O festival de dois dias vai ser transmitido na página do Facebook "Cabo Verde no Mundial", criada para promover a participação da seleção na 27ª edição do Campeonato do Mundo de Andebol, em janeiro de 2021, no Egito.