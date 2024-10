"Não acho que iremos ter um Gil Vicente fabuloso neste jogo, mas sim uma equipa realista, que se vai adaptar aos acontecimentos, e com capacidade para trazer os três pontos", afirmou o treinador dos barcelenses.

Bruno Pinheiro reconheceu que o adversário açoriano "tem sido a surpresa do campeonato", mas garantiu uma equipa "motivada e capaz para conseguir um bom resultado".

"Vamos ter de ser muito pacientes, tal como no último jogo da Taça, frente ao Belenenses. O Santa Clara é uma equipa que não arrisca muito, tenta manter-se coesa durante os 90 minutos, que joga muito no erro do adversário, tem no Gabriel um elemento que feito a diferença", analisou.

O treinador dos minhotos considerou, ainda, que o relvado do Estádio S. Miguel, em Ponta Delgada, "não é considerado dos melhores da I Liga" e também por isso reconhece que os seus atletas terão de ser "mentalmente fortes" para lidar com essa adversidade.

"Vamos ter de apostar num futebol mais apoiados a aproveitar espaços reduzidos. O relvado pode não ajudar muito a isso e tornar o jogo mais lento e tirar-nos alguma paciência. Temos de estar preparados mentalmente para que o jogo não seja tão bonito.", confessou Bruno Pinheiro.

Sobre os 10 pontos somados nas oito primeiras jornadas do campeonato, o treinador do emblema de Barcelos confessou sentimentos distintos.

"Como entrámos com a época em andamento, e tivemos jogos complicados, com adversários que vão lutar para ficar nos primeiros lugares, podia dizer que os pontos que temos estão acima das expectativas. Mas, no final deste período, e por aquilo que fizemos, considero que até merecíamos mais", concluiu.

O Gil Vicente, nono classificado com 10 pontos, joga esta sexta-feira no terreno do Santa Clara, quarto com 10, numa partida agendada para as 19:45 locais (20:45 em Lisboa).

