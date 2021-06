Num comunicado, o organismo, criado em 2017 pela World Athletics, para combater a existência de doping na modalidade, considerou que McNeal violou as regras ao obstruir o "processo de gestão de resultados" dos testes e, por ser reincidente, foi castigada com uma suspensão de cinco anos, com início em agosto do ano passado.

A atleta de 29 anos já tinha sido impedida de competir nos Mundiais de 2017 por ter falhado três testes antidoping, o que resultou numa suspensão de um ano.

Entretanto, a suspensão está para já 'congelada', depois de McNeal ter apelado para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), com uma decisão a ser esperada antes do arranque dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, agendados de 23 de julho a 8 de agosto.

Isto significa que a campeã olímpica dos 100 metros barreiras poderá competir nas provas de qualificação dos Estados Unidos para os próximos Jogos, que vão decorrer em 27 de junho.

