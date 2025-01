"Vamos jogar este jogo honrando a competição, mesmo que já estejamos eliminados. Queremos acabar da melhor forma. Vamos jogar contra uma equipa que vai procurar a vitória, pois tem de seguir para a fase seguinte. Vamos tentar criar dificuldades e fazer o nosso melhor", disse o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

No auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Vincenzo Italiano mostrou-se crente numa boa exibição da sua equipa diante dos 'leões', num término de percurso que deu ao Bolonha fatores que podem ajudar a elevar a fasquia e a qualidade no campeonato.

"É um palco fantástico. Para além das equipas que defrontámos, conhecemos estádios e ambientes diferentes. O sorteio foi incrível, defrontámos equipas fortíssimas. Posso dizer que jogámos bem e demonstrámos grande coragem, sempre de cabeça erguida. Os jogadores prepararam os jogos com abnegação e atenção, e não sofremos grandes derrotas. Criámos dificuldades a todas as equipas e estou muito satisfeito", expressou.

O treinador assumiu que sair já das competições europeias poderá dar "uma pequena vantagem" ao Bolonha no campeonato, em relação aos adversários no topo da tabela, e apontou que os italianos têm margem de crescimento, por terem um plantel jovem.

"Queremos novamente a Europa e temos de continuar a percorrer este caminho com boas exibições. Ainda podemos ter uma palavra a dizer no campeonato. Podíamos ter conseguido maior auto-estima na Liga dos Campeões, mas, de qualquer modo, tivemos um bom desempenho. Claro que as coisas poderiam ter corrido de outra maneira, mas estou satisfeito com o percurso que fizemos. A equipa amadureceu e tem agora maior experiência, face ao que tinha no início", salientou o treinador do Bolonha, de 47 anos.

Garantida está a titularidade na baliza do habitual suplente Federico Ravaglia, que foi o jogador escolhido para a antevisão ao encontro, na qual reforçou a relevância do jogo para a equipa mostrar o seu valor, de maneira a retornar à Liga dos Campeões.

"O Sporting tem jogadores de nível internacional, como o Gyökeres, que está a ter um grande desempenho. É o jogador a quem temos de prestar mais atenção, mas também outros como Trincão ou Hjulmand, que são jogadores com experiência internacional. Vamos ter de os defrontar, fazendo o nosso melhor", disse o guarda-redes, de 25 anos.

O Sporting, 23.º colocado, em posição de play-off, com 10 pontos, recebe na quarta-feira os já eliminados italianos do Bolonha, em 28.º, com cinco pontos, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:00, que terá arbitragem do francês Benoit Bastien.

