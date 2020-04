Os primeiros treinos decorrerão sob apertadas medidas cautelares e de acordo com as recomendações da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Segundo explicou a mesma fonte, os jogadores treinarão em grupos de dois por cada meio-campo de futebol.

Os treinos terão lugar no relvado do Estádio do Bessa e também nos campos secundários existentes no exterior e, devido a estas restrições impostas para garantir uma distância segura entre os atletas, haverá turnos de treinos.

Os 'axadrezados' jogaram pela última vez em 07 de março, com o Tondela (1-1), e ocupam o 11.º posto da tabela classificativa, com 29 pontos, encontrando-se o seu plantel remetido a uma preparação física à distância, sob a orientação da equipa técnica respetiva.

Desde então, os futebolistas têm-se mantido nas suas casas e têm também procurado salvaguardar o melhor possível a sua forma física, seguindo as instruções prescritas pela equipa técnica para este período de confinamento forçado.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

AYM // NFO

Lusa/fim