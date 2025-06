Os 'leões' vão começar a trabalhar em 01 de julho e vão voltar a fazer um estágio no Algarve, de 12 a 21 de julho, período em que vão defrontar os campeões escoceses Celtic, em 16, e os ingleses do Sunderland, em 21.

Com o Estádio José Alvalade em obras, a edição 2025 do Troféu Cinco Violinos vai ser disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, em 25 de julho, com o Villarreal, quinto classificado da última Liga espanhola, como adversário.

Depois de ter conseguido a 'dobradinha' em 2024/25, o Sporting vai ter o primeiro encontro oficial na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica, finalista vencido da Taça de Portugal, no primeiro fim de semana de agosto.

