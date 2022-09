Melhor que a Udinese, que tem 13 pontos, só o trio da frente, composto por Nápoles, Atalanta e AC Milan, todos com 14.

O avançado luso, antigo jogador do Portimonense, entrou no jogo aos 68 minutos, em substituição de Isac Success, e foi determinante na reviravolta, já que o Sassuolo esteve em vantagem até aos 75, quando Beto repôs a igualdade.

Viria ainda a marcar aos 90+3 minutos, já depois de o alemão Lazar Samardzic ter adiantado a Udinese, aos 90+1. O golo do Sassuolo fora apontado por Davide Frattesi, aos 33.

A segunda parte foi de ataque continuado por parte da Udinese, a tirar partido de jogar contra 10, depois da expulsão do brasileiro Ruan, aos 43 minutos.

Para Beto, este é já o quarto golo no campeonato, o que o deixa em segundo lugar na lista de marcadores, a dois do austríaco Marko Arnautovic, do Bolonha, que também marcou hoje.

Ao impôr-se por 2-1 à Fiorentina, o Bolonha fogiu à zona 'perigosa' da tabela e chegou aos seis pontos, ocupando o 12.º lugar.

Verdadeiro jogo de 'aflitos' foi o Lecce-Monza, que terminou com 1-1, no que foi o primeiro ponto do Monza - insuficiente para deixar o último lugar isolado, a um de Sampdoria e Cremonese e a dois de Lecce, agora a primeira equipa acima da linha de descida.

Mais cedo, a Atalanta tinha perdido a liderança isolada, sendo alcançada por Nápoles e AC Milan, ao empatar 1-1 na receção à Cremonese.

Em Bérgamo, os locais adiantaram-se no marcador aos 74 minutos, pelo turco Merih Demiral, jogador com passagem pelo Sporting, mas, pouco depois, aos 79, Emanuele Valeri restabeleceu a igualdade, que se manteve até final.

Desta forma, a Atalanta, que vinha de três triunfos consecutivos e ainda não perdeu, passou a somar 14 pontos e foi alcançada na liderança da tabela por Nápoles e AC Milan, que venceram os seus encontros disputados no sábado.

O Nápoles ganhou em casa ao Spezia por 1-0, com um golo de Giacomo Raspadori, já aos 89 minutos, enquanto o campeão AC Milan triunfou por 2-1 em Génova, face à Sampdoria, apesar da expulsão do internacional luso Rafael Leão, aos 47.

A ronda 6 da Serie A tem mais dois encontros marcados para hoje e fecha apenas na segunda-feira, com a deslocação da Roma, de José Mourinho, ao reduto do Empoli.

FB (PFO) // PFO

Lusa/Fim