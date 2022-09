O profissional do Alps Tour, Bessa, fez a melhor volta do dia entre os portugueses, ao entregar um terceiro cartão com 66 pancadas, seis abaixo do Par, para igualar o agregado do compatriota e membro do Challenge Tour, que regista um total de 208 pancadas, oito abaixo do Par.

O primeiro líder do Open de Portugal, Todd Clements, voltou assumir hoje o comando do torneio português do Challenge Tour, dotado de 250 mil euros em prémios monetários, mas na companhia de Ko, ambos com 204 pancadas, 12 abaixo, e a vantagem mínima sobre o também gaulês David Ravetto.

SRYS // NFO

Lusa/Fim