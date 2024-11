Na votação dos treinadores das equipas da I Liga, o extremo dos 'encarnados' somou 29,06% dos votos, à frente de Gyökeres (27,35%) e de Samu (23,93), juntando este prémio, ao de melhor avançado.

Ruben Amorim, que se vai despedir do Sporting para rumar ao Manchester United, foi eleito o melhor treinador, enquanto os portistas Diogo Costa e Francisco Moura foram, respetivamente, os melhores guarda-redes e defesa, com o japonês Kanya Fujimoto, do Gil Vicente, a ser escolhido como o melhor médio.

Na II Liga, o avançado Roberto, do Tondela, foi eleito o melhor jogador e avançado, com Luís Pinto, igualmente dos 'auriverdes', a receber o prémio para melhor treinador.

Bernardo, do Tondela, foi escolhido como o guarda-redes em destaque, Rodrigo Borges, do Marítimo, o melhor defesa, e Jair Semedo, do Vizela, o melhor médio.

