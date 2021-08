Os defesas Lucas Veríssimo (84 minutos) e Grimaldo (88) marcaram os golos da partida, dando o terceiro triunfo no campeonato aos 'encarnados', que somam mais três vitórias nas fases preliminares da Liga dos Campeões.

O Benfica isolou-se provisoriamente na liderança da I Liga, com nove pontos, mais três do que Gil Vicente, que sofreu a primeira derrota, e do que o campeão Sporting e do que o FC Porto, que têm menos um jogo.

