Os 'encarnados', em plena crise de resultados, confiança e qualidade futebolística, parecem condenados na Liga dos Campeões e precisam de uma série de registos inéditos para atingirem pela primeira vez as 'meias' na 'era Champions' (desde 1992/93), depois do comprometedor desaire caseiro.

As 'águias' nunca viraram uma eliminatória iniciada com um desaire em casa por dois golos, não contam qualquer vitória em Itália por mais do que um tento e o melhor que conseguiram face aos 'nerazzurri' foi empatar, numa altura em que enfrentam ainda a sua pior fase da temporada.

Nos últimos três jogos, o 'onze' de Roger Schmidt sofreu outras tantas derrotas, as duas primeiras em casa, face ao FC Porto, por 2-1, depois de até ter estado a ganhar, e ao Inter Milão, tendo, no fim de semana, perdido em Chaves (1-0).

O encontro entre o Inter Milão e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio San Siro, em Milão.

O vencedor da eliminatória vai defrontar nas meias-finais o AC Milan, que na terça-feira confirmou a passagem à próxima fase com um empate 1-1 em Nápoles, depois de na semana passada ter vencido por 1-0 na primeira mão.

Na outra meia-final, o detentor do troféu, Real Madrid, que eliminou o Chelsea nos 'quartos', com dois triunfos por 2-0, vai ter pela frente Manchester City ou Bayern Munique, que jogam hoje o duelo da segunda mão, sendo que os 'citizens' chegam a Munique com uma vantagem de 3-0 alcançada no primeiro encontro.

VR // MO

Lusa/fim