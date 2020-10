De acordo com a mesma fonte, o emblema 'encarnado' vai apresentar uma providência cautelar sobre esta sanção, referente à receção ao Gil Vicente [vitória por do Benfica por 1-0], da 22.ª jornada da I Liga, em 24 de fevereiro, e recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O recurso para o TAD tem efeito suspensivo da pena de interdição do recinto lisboeta, assim como da multa associada, de 10 mil e 200 euros.

