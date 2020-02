Benfica qualica-se pela 37.ª vez para a final da Taça de Portugal O Benfica qualificou-se hoje pela 37.ª vez para a final da Taça de Portugal de futebol, ao empatar em casa do Famalicão (1-1), na segunda mão das meias-finais. desporto Lusa desporto/benfica-qualica-se-pela-37-vez-para-a-final_5e43315bd617441277ae8d43





Depois de ter vencido em casa por 3-2, o Benfica adiantou-se no marcador aos 24 minutos, por Pizzi, com o Famalicão a empatar aos 78, por Toni Martínez.

Os 'encarnados', recordistas de títulos, com 26 troféus, vão disputar a final, marcada para 24 de maio, com o FC Porto ou o Académico de Viseu, que se defrontam na quarta-feira no Estádio do Dragão, depois de um empate a um golo em casa do clube da II Liga.

NFO // NFO

Lusa/Fim