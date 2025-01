Em Rio Maior, o argentino Angel Di María colocou os 'encarnados' na frente, aos 14 minutos, de grande penalidade, mas Cassiano, aos 32, Nuno Moreira, aos 60, e Livolant, aos 90+4, garantiram a primeira vitória de sempre dos 'gansos' sobre as 'águias' na I Liga, uma vez que o último triunfo remontava ao Campeonato de Lisboa de 1938/39, ou seja há 86 anos.

Após as derrotas com Sporting e Sporting de Braga, seguidas de um triunfo sobre o Famalicão, o Benfica (41 pontos) voltou a averbar um desaire no campeonato, podendo não só ver o Sporting (44) distanciar-se hoje na liderança, caso os leões' batam o Nacional, como perder o segundo posto para o FC Porto (40), que no domingo recebe o Santa Clara.

Já o Casa Pia conquistou a quinta vitória nos últimos seis encontros na I Liga e segue na sexta posição, com 30 pontos, provisoriamente a apenas um dos açorianos, que são quintos colocados.

MO // MO

Lusa/Fim