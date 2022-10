"É sempre o nosso foco respeitar também a qualidade do adversário e especialmente dos que podem marcar golos, mas não é algo novo. Já jogámos contra equipas muito boas, também com avançados muito bons", lembrou Roger Schmidt, em conferência de imprensa, quando questionado sobre os planos para 'secar' o iraniano.

Nesse sentido, o plano para impedir Taremi de fazer golos aos 'encarnados' passará por ter um "bom comportamento tático", ser uma equipa "organizada" e "ligada" entre todos os setores.

"Especialmente contra avançados muito bons, é missão de toda a equipa não lhes dar oportunidade para mostrar as suas armas, não lhes dar espaços, proteger a profundidade. Já mostrámos que o podemos fazer ao mais alto nível", detalhou o treinador.

Além disso, no entender de Schmidt, o valor dos 'dragões' não se resume aos cinco golos do avançado iraniano no campeonato.

"O FC Porto tem uma grande equipa, tem muita qualidade individual, estão habituados a jogar uns com os outros e a equipa está junta há muito tempo, com o mesmo treinador há alguns anos, e isso dá-lhes estabilidade no geral. São uma equipa completa", analisou o alemão.

O Benfica, por sua vez, tem todas as 'armas' disponíveis para preparar a visita ao Estádio do Dragão, na sexta-feira à noite.

"É a primeira vez nesta época que temos todos os jogadores no treino. Não temos lesões, todos os jogadores estão aptos, todos estão na equipa e todos podem estar no onze titular", revelou Roger Schmidt.

O Benfica visita na sexta-feira o FC Porto, em encontro da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 20:15, no Estádio do Dragão, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Roger Schmidt lidera a classificação do campeonato, com 25 pontos, mais três do que os 'azuis e brancos', que procuram neste encontro igualar o rival direto na luta pelo título.

SYL // VR

Lusa/Fim