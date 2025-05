Na segunda-feira, os 'encarnados' já tinham avançado em comunicado que pretendiam avançar com uma participação contra os futebolistas 'leoninos' "pelas múltiplas agressões ao jogador Andrea Belotti", o que foi agora concretizado, com a entrega junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Segundo fonte próxima do processo, no documento entregue o Benfica descreve a jogada e refere que Maxi Araújo devia merecer no mínimo segundo amarelo ou vermelho direto e salientou que Matheus Reis pontapeou e pisou Belotti, acrescentando que é grave o lance não constar no relatório do árbitro.

Na participação, o Benfica apontou ainda um vídeo que surgiu nas redes sociais do Sporting durante os festejos, entretanto apagado, em que se via jogadores a segurar um cartaz de Matheus Reis e se ouvia a frase "aqui nós pisa na cabeça".

Na segunda-feira, os 'encarnados' divulgaram um comunicado com sete pontos, que refletem medidas tomadas pelo clube depois da derrota no domingo na final da Taça de Portugal frente ao Sporting, por 3-1, após prolongamento.

Além das participações contra os jogadores do Sporting, o clube liderado por Rui Costa referiu ainda que ia participar disciplinarmente da equipa de arbitragem que esteve no Estádio Nacional, liderada por Luís Godinho, incluindo a equipa de videoárbitros.

O clube revelou ainda que pretendia efetuar uma exposição junto de FIFA, UEFA e International Board (IFAB) e suspender a sua participação nos grupos de trabalho da Liga Centralização, além de anunciar a indisponibilidade para receber jogos da seleção portuguesa no Estádio da Luz.

Logo após o final da partida frente ao Sporting, o presidente Rui Costa e o treinador Bruno Lage criticaram a atuação da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho.

O bicampeão nacional em título Sporting conquistou no domingo a Taça de Portugal pela 18.ª vez, ao vencer o Benfica por 3-1, após prolongamento, na final da 85.ª edição da prova, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O dinamarquês Conrad Harder, aos 99 minutos, e Francisco Trincão, aos 120+1, deram o triunfo aos 'leões', depois de o sueco Viktor Gyökeres, de penálti, forçar o tempo extra, já aos 90+11, igualando o tento inicial do turco Orkun Kökçü, aos 47.

AJO // VR

Lusa/fim